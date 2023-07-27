ВОЙНА В Украине роССия не сможет заблокировать Черное море – ISW

2023-07-27 16:48

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что России вряд ли удастся реализовать блокаду Черного моря.

Источник: ISW

Детали: В обзоре указывают, что Российский Черноморский флот увеличивает военное присутствие в Черном море, вероятно, пытаясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов и усиления контроля в этом регионе.

Military Media Center и Министерство обороны Великобритании сообщили, что российские силы готовят корабли в Черном море для "обеспечения блокады Украины".

При этом, говорится в отчете, несмотря на усиление мер против гражданских судов, Черноморский флот вряд ли сможет осуществить полную блокаду Украины.

Ведь полная российская блокада Украины в Черном море означала бы, что российские силы могли бы открывать огонь по всем судам, которые пытаются добраться до Украины.

По мнению экспертов, Россия вряд ли попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черного моря, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.

Специалисты отмечают, что нынешняя позиция России в Черном море, скорее всего, свидетельствует о том, что Россия создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно позиционируя блокаду как средство получения дополнительных рычагов влияния.

Аналитики также предполагают, что украинские войска начали значительную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области 26 июля и, похоже, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова.

Предположительно, украинцы перебросили свежие силы в район Роботино для проведения операции, в то время как российские войска остаются прижатыми, очевидно, без ротации, помощи или значительного подкрепления в этом секторе, это может позволить Украине начать более успешное продвижение к югу от Орехова в течение ближайших недель.

Западные и украинские официальные лица предполагают, что атаки в направлении Роботино знаменуют собой перелом в контрнаступательных усилиях Украины.

Эксперты отмечают, что действия вокруг Роботино, скорее всего, являются началом "главного удара" украинского контрнаступления.

Ключевые выводы ISW за 26 июля:

Украинские войска начали значительную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области 26 июля и, похоже, прорвали определенные заранее подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова.

Российские источники предоставили широкий спектр противоречивых утверждений о масштабах наступления и потерь Украины, что свидетельствует о том, что реальные результаты и потери Украины остаются непонятными.

Геометрия поля боя вокруг Роботино, а также состав российских подразделений, которые там обороняются, придают важную окраску спекуляциям вокруг украинского контрнаступления и достижений.

Западные и украинские официальные лица предполагают, что атаки в районе Работино знаменуют собой перелом в контрнаступательных усилиях Украины. Сегодняшние действия вокруг Роботино, скорее всего, являются началом "главного удара", который украинские войска могут начать, если американские официальные лица правы.

В ночь на 26 июля российские войска нанесли масштабный ракетный удар, направленный в основном на тыловые районы Украины.

Российский Черноморский флот увеличивает военное присутствие в Черном море, вероятно, пытаясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов и усиления контроля в этом регионе.

Министерство обороны США объявило 26 июля, что санкционировало очередное сокращение президентского бюджета для предоставления дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму 400 миллионов долларов.

Россия продолжает искать способы напомнить Армении и Азербайджану о необходимости военного и дипломатического присутствия Москвы на Южном Кавказе. Российское правительство, возможно, намеревалось во время трехсторонней встречи Россия-Армения-Азербайджан уменьшить возможные попытки Ирана вытеснить российское влияние в Армении, предоставив Еревану беспилотники "Шахед".

26 июля российские войска провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в Бахмуте, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области и на западе Запорожской области и достигли определенных успехов на отдельных участках.

Украинские войска продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 26 июля и продвинулись вперед на некоторых направлениях.

Украинские военные источники сообщили, что российские войска начали использовать против Украины беспилотники "Шахед" российского производства.

Российские оккупационные власти продолжают реализацию инфраструктурных проектов на оккупированных территориях для содействия экономической интеграции оккупированной Украины в российскую систему.