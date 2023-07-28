ВОЙНА В Украине ВСУ продолжают уверенно продвигаться на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях

2023-07-28 08:26

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, Силы обороны имели успех в Старомайорском районе, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

На Бахмутском направлении украинская армия продолжает наступление севернее и южнее города Бахмут.

"Благодаря успехам ВСУ на линии боевого столкновения в городе Первомайск, на временно захваченной территории Луганской области, в местный морг во время эвакуации с поля боя были доставлены тела еще 109 российских оккупантов. Вместе с тем, в центральной местной больнице проходят лечение 730 оккупантов", - отметили в Генштабе.

Медицинский персонал не успевает оказывать медицинскую помощь российским военным из-за большой загрузки и нехватки препаратов. Нравственно-психологическое состояние захватчиков крайне низкое, они не желают возвращаться в зону проведения боевых действий.