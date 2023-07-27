ВОЙНА В Украине "Время объявить Африку свободной от роССийского диктата" - Подоляк о "зерновой сделке"

2023-07-27 19:15

россия показательно разыграла образ для продуманного заранее плана разрыва "зерновой сделки". Целью примитивной схемы было продемонстрировать пострадавшим странам "кто теперь настоящий хозяин Африки" и этому диктату пора сопротивляться, отметил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"Накануне саммита Африка – россия официальная москва намеренно убивает «зерновое соглашение», резко увеличивая негативные последствия от засухи и дефицита продовольствия для Африканского континента. Намеренное и тщательно продуманное унижение и оскорбление, цель которых – собрать затем «представителей стран, пострадавших» в россии ради очередной пропагандистской картинки, классического российского шантажа и демонстрации того, «кто теперь настоящий хозяин Африки»", - отметил советник руководителя Офиса Президента

"Это все абсолютно предсказуемо и вполне соответствует стратегии российской внешней политики: никаких равноправных отношений, никаких соблюдений договоренностей – только подчинение, унижение и диктат. Время сопротивляться российскому примитивизму. Время объявить Африку свободной от российского диктата. Время обеспечить свободу вывоза зерна без участия россии", - добавил Подоляк.

Дополнение

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской Комиссии Валдису Домбровскису по оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, когда Украина получит современные западные истребители F-16, то страна не будет зависеть от российского шантажа и сможет экспортировать зерно эффективно и беспрепятственно.