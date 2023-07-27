ВОЙНА В Украине В ВСУ рассказали, чем оккупанты могут атаковать в осенне-зимний период

2023-07-27 22:15

РФ может производить около сотни дальнобойных и высокоточных ракет в месяц.

В осенне-зимний период страна-агрессорка Россия может сделать ставку на применение беспилотников. Нельзя исключать и удары ракетами. Именно поетому нужно усиливать противовоздушную оборону.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это "Калибры" и "Х-101", "Х-555". За этот период (с сентября по март — Ред.) именно атак на топливно-энергетический сектор сбито примерно 750 дронов и 750 ракет", — рассказал Игнат.

Вместе с тем представитель ВСУ отмечает, что в настоящее время оккупанты не имеют такого большого количества ракет. Впрочем, они производят такое вооружение.

"Но не могут восстановить тот весь запас, который они выбросили… Но готовиться соответственно нужно. Видите, что ракеты "Х-101" или "Х-555", которыми атаковали вчера, они не применяли месяц. там производили", — подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил отмечает, что РФ может производить около сотни дальнобойных и высокоточных ракет в месяц, а также около 60 ракет в стратегическую авиацию.

Игнат говорит, что можно примерно рассчитать, сколько россияне могут себе позволить изготовить и запускать ракеты.

"Думаю, что Россия большую ставку будет делать все же на дроны-камикадзе, которые дешевле и проще в производстве. Но ракеты будут тоже производиться и к этому надо тоже готовиться. Наша задача — усилиться как можно больше средств ПВО, которые нам дают партнеры ", – подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее представитель ПС Юрий Игнат прокомментировал появление нового иранского дрона "Шахед-149 Газа". По его словам, Украина должна быть готова к атакам различных видов беспилотников, которыми российские оккупанты могут наносить удары по стране.