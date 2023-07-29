ВОЙНА В Украине Подоляк сказал, сколько ПВО Patriot полностью "закроют" Украину

2023-07-29 13:30

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что украинское небо можно будет полностью защитить от атак российских террористов 10-12 системами Patriot или их аналогами.

Об этом он заявил в интервью изданию The Guardian.

"Тактика России ясна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши системы противовоздушной обороны, а затем параллельно они могут использовать баллистические ракеты для атак на инфраструктуру", - пояснил Подоляк.

Он отметил, что Украине нужно больше современных зенитных комплексов, которые могут перехватывать российские ракеты нового поколения типа "Оникс" или "Кинжал".

"Из-за дефицита этих систем мы не можем охватить все части страны", - отметил представитель ОП.

Подоляк добавил, что Украине нужно иметь 10-12 ЗРК Patriot или систем подобных им, чтобы защитить всю страну.

Он подчеркнул, что удары по Одессе показали, что усиление систем ПВО было верным как с экономической, так и с моральной точки зрения.

"Исправить все это позже будет гораздо дороже, чем обеспечить систему Patriot для защиты юга", – резюмировал Подоляк.

Напомним, президент Укаины Владимир Зеленский заявил, что Украина ищет системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь юг страны.