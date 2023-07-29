ВОЙНА В Украине ВСУ скоро зайдут в Крым: Буданов рассказал, чего ждать от войны в ближайшее время

2023-07-29 16:30

До освобождения Крыма от оккупантов осталось ждать недолго – это уже скоро произойдет. Что касается "вагнеровцы" в Беларуси, то они не представляют особой опасности для Сил обороны Украины.

Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии ТСН. Глава украинской военной разведки оценил ситуацию на войне.

Отвечая на вопрос, когда украинские войска войдут в Крым, Буданов, конечно, не стал называть точной даты деоккупации полуострова. Он просто кратко и четко ответил: "Скоро".

Кирилл Буданов также прокомментировал угрозу Беларуси. Он назвал ее нереальной и заверил, что расположение боевиков ЧВК "Вагнер" на территории сателлита России совершенно не пугает Силу обороны Украины.

Комментируя усиление резервов российских оккупационных войск, Буданов сказал, что количественного увеличения враждебных сил не наблюдается.

"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно восполнять понесенные ими потери", – объяснил руководитель ГУР.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников назвал уничтожение логистических путей врага нормальной тактикой и заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что выведение из строя незаконной переправы снизит боеспособность российских оккупантов и поможет спасти жизнь украинцев.

Американский генерал Бен Ходжес также заявил, что Украина уже на пути к освобождению Крыма. По его словам, основная фаза контрнаступления ВСУ еще не началась, но защитники Украины уже находятся на пути к изгнанию оккупантов со своих территорий. В ходе успешных боев Россия будет вынуждена отступить, в том числе и из Крыма.