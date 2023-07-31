ВОЙНА В Украине На Таврическом направлении украинская армия уверенно продвигается вперед

2023-07-31 08:26

На Таврическом направлении вражеские войска за сутки потеряли убитыми и ранеными более двух рот, уничтожены 20 единиц военной техники. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский сообщил на своем Telegram-канале.

"На Таврическом направлении идет работа. Силы обороны двигаются вперед", - рассказал он.

Он отметил, что "за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот".

Он также добавил, что за сутки уничтожены 20 единиц военной техники врага, в том числе два танка, шесть боевых бронированных машин, БПЛА Орлан-10, три артиллерийские системы, минометы, малогабаритная переносная радиолокационная станция Соболятник и автомобильная техника, а также два склада боеприпасов.