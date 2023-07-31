Экономика З 1 серпня для попповнення через термінали доведеться авторизуватись за допомогою мобільного

2023-07-31 13:32

З 1 серпня 2023 року під час операцій з готівкою через термінали необхідно буде підтвердити свою особу номером мобільного телефону.

Під час проведення такої операції треба:

  1. вказати номер свого телефону, до якого прив’язана картка, у терміналі банку
  2. підтвердити свою операцію відповіддю на дзвінок або отримати SMS одноразового коду
  3. ввести пароль на екран терміналу, що буде підтвердженням операції

Спочатку нововведення торкнуться переказів готівки на картки “Монобанку”, “Приватбанку” та банку “Сенс”.

Одночасно дане рішення НБУ не поширюється на:

  • оплату будь-яких комунальних послуг; оплату телефонного зв’язку, телебачення, інтернету та охорони;
  • купівлю будь-яких залізничних квитків; оплату проїзду у міському та приміському транспорті;
  • поповнення транспортних карток для проїзду в міському та приміському транспорті;
  • оплату податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

 

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