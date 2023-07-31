Экономика З 1 серпня для попповнення через термінали доведеться авторизуватись за допомогою мобільного

2023-07-31 13:32

З 1 серпня 2023 року під час операцій з готівкою через термінали необхідно буде підтвердити свою особу номером мобільного телефону.

Під час проведення такої операції треба:

вказати номер свого телефону, до якого прив’язана картка, у терміналі банку підтвердити свою операцію відповіддю на дзвінок або отримати SMS одноразового коду ввести пароль на екран терміналу, що буде підтвердженням операції

Спочатку нововведення торкнуться переказів готівки на картки “Монобанку”, “Приватбанку” та банку “Сенс”.

Одночасно дане рішення НБУ не поширюється на: