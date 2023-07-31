З 1 серпня для попповнення через термінали доведеться авторизуватись за допомогою мобільного
2023-07-31 13:32
З 1 серпня 2023 року під час операцій з готівкою через термінали необхідно буде підтвердити свою особу номером мобільного телефону.
Під час проведення такої операції треба:
- вказати номер свого телефону, до якого прив’язана картка, у терміналі банку
- підтвердити свою операцію відповіддю на дзвінок або отримати SMS одноразового коду
- ввести пароль на екран терміналу, що буде підтвердженням операції
Спочатку нововведення торкнуться переказів готівки на картки “Монобанку”, “Приватбанку” та банку “Сенс”.
Одночасно дане рішення НБУ не поширюється на:
- оплату будь-яких комунальних послуг; оплату телефонного зв’язку, телебачення, інтернету та охорони;
- купівлю будь-яких залізничних квитків; оплату проїзду у міському та приміському транспорті;
- поповнення транспортних карток для проїзду в міському та приміському транспорті;
- оплату податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.