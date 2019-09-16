Экономика Платежи онлайн: В НБУ не станут заставлять банки переходить на режим 24/7

2019-09-17 15:14 225

Національний банк хоче залишити питання термінів переходу банків на новий графік роботи системи електронних платежів (СЕП) в режимі 23/7 на розсуд самих банків. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Холод в ході круглого столу «Фінансового клубу» у Києві.

«Планується на першому етапі не зобов'язувати банки працювати 23/7, тому що у когось операційний день вимагає більш тривалого періоду закриття. Ми не хочемо створювати якісь некомфортні умови, поспіх для банків», – заявив Сергій Холод.

Розширений регламент роботи СЕП у 2020 році передбачатиме доступність системи для міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7) з урахуванням технологічної перерви на годину при переході на новий день. На другому етапі реформи СЕП банки перейдуть на режим 24/7.

Багато банків не впораються навіть з першим етапом змін.

«Якщо диктувати адміністративно, що завтра банки починають працювати 23/7, то реально у десятка банків операційна система не готова до цього режиму», – підкреслив заступник голови НБУ.

Цілодобові платежі стануть конкурентною перевагою окремих банків.

«Клієнт голосує ногами. Якщо йому потрібен сервіс, що працює за межами нинішнього регламенту, то клієнт може вибрати банк для обслуговування. Це нормальне конкурентне середовище без адміністративного впливу», – заявив Сергій Холод.

Зараз СЕП забезпечує прийом міжбанківських платежів з 8:30 до 19:00 в робочі дні та не функціонує у святкові та вихідні дні.

«Кожен з банків має бути готовим до такої зміни технологічного регламенту, і це дуже добре, що банки матимуть можливість зрозуміти, чи впораються вони з новим порядком роботи, чи він вимагатиме зміни і налаштування систем», – зазначив заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников.

Клієнти банків позитивно оцінять нові правила безготівкових платежів.

«Багато клієнтів люблять платити в інтернет-банкінгу ввечері, після роботи. Коли у людини є час, вона платить комунальні платежі або кредит у банку, а це вже неопераційний час. І платіж він відправляє сьогодні, а комунальна компанія побачить його завтра. І якщо людина сьогодні хотіла заплатити за кредит, то не встигає. А 24/7 – це можливість проводити платежі в онлайн, коли це зручно клієнту», – говорить заступник голови правління Банку Форвард Костянтин Кошеленко.

Джерело: finclub.net