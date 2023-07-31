ВОЙНА В Украине ВСУ продолжают продвигаться на востоке и юге

2023-07-31 20:04

 

За прошедшую неделю украинская армия освободила 12,6 кв. км территории на южных направлениях и около 2 кв. км в районе Бахмута.

Украинские войска освободили более 204 кв. км за время наступления на южном фронте и около 37 кв. км территории - на Бахмутском направлении. Об этом 31 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что войска РФ и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На прошлой неделе в этих направлениях произошло более 170 боев.

На Купянском направлении противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в обороне ВСУ, пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения украинских подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Удачи не имел.

На Лиманском направлении враг безуспешно пытался вытеснить Силы обороны в районе Серебрянского леса.

На Бахмутском направлении оккупанты всеми силами хотели остановить наступление ВСУ, однако украинская армия постепенно продвигалась: за неделю деоккупировано 2 кв. км территории, а всего - 37 кв. км.

На Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ пытались установить контроль над населенным пунктом Марьинка и окружить Авдеевку, успеха не имели.

"Под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области", - подчеркнула замминистра.

На юге ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях: за неделю освобождено 12,6 кв. км территории, а всего - 204,7 кв. км.

"На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - подчеркнула Маляр.

Напомним, по последним данным Генштаба, РФ потеряла в Украине 246 190 военных.

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