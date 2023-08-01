ВОЙНА В Украине В Мариуполе оккупанты готовятся к наступлению ВСУ

2023-08-01 16:05

В Донецкой области войска Российской Федерации достаточно серьезно укрепляют свою оборону в ожидании украинского контрнаступления.

В ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты строят оборонительные сооружения и минируют территории во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил советник городского головы и.о. Мариуполь Петр Андрющенко в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, оккупационные войска в городе постоянно тренируются, чтобы отражать наступление ВСУ.



"Подходы к Мариуполю очень защищены оккупантами. То же касается севера Донетчины. Оккупанты максимально мощно укрепляются и строят оборонительные сооружения. Также они построили целую сеть блиндажей. Они ставят так называемые зубы дракона и минируют оккупированные территории", - сообщил Андрющенко.



В настоящее время из 480 тысяч довоенного населения города в Мариуполе остаются около 120 тысяч жителей. Кроме самих мариупольцев за последний год в Мариуполь переселилось около 50 000 россиян.



Ранее советник мэра города Петр Андрющенко показал "рынок рабов" в Мариуполе. Напротив площади Свободы на пр. Мира каждый день можно "купить себе раба" - там нанимаются на однодневную работу и местные жители, и приезжие.