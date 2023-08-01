ВОЙНА В Украине документ Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, радіаційний фон також в нормі

2023-08-01 13:35

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Станом на 1 серпня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,30 м.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 10,85 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища, яке знищили рашисти.

Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.