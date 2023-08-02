Украинские защитники выбили врага с позиций южнее Андреевки, что в районе Бахмута.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "На бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. В ходе ведения Силами обороны наступательных действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Андреевки, безуспешно пытался восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки, а также северо-западнее Курдюмовки. Тяжелые бои продолжаются".
Детали: Также Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах.
Генштаб ВСУ сообщает, что враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В то же время противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, задействует резервы.
Напомним: Комментируя информацию о боевых действиях вблизи Андреевки, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый уточнил, что возможное освобождение этого населенного пункта улучшит тактическое положение наших сил и позволит развить успех с целью окружения или вытеснения войск противника из Бахмута.