ВОЙНА В Украине От 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала полномасштабной роССийской войны - WSJ

2023-08-02 20:04

С начала полномасштабной российской военной агрессии количество украинцев, оставшихся без одной или нескольких конечностей, достигло 20-50 тысяч, что сопоставимо с масштабами ампутаций во время Первой мировой войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные протезных компаний, врачей и благотворительных организаций.

Детали

Согласно данным благотворительной организации Houp Foundation, во время войны серьезные ранения получили 200 тысяч человек, а в ампутации нуждаются около 10%.

Реальное же количество травмированных может быть еще выше, поскольку протезирование занимает много времени. После ранения некоторым людям конечности не ампутируют неделями или месяцами.

The Wall Street Journal также указывает, что протезы стоят недешево, некоторые из них достигают 50 000 евро. В то же время, украинские власти выплачивают раненым до 20 000 евро. Гражданским лицам, получившим ранения, трудно позволить себе лечение, отмечают журналисты.

Издание напоминает, что во время Первой мировой войны 41 000 британцев и 67 000 немцев нуждались в ампутации конечностей.

Дополнение

По состоянию на 1 июня из-за войны в Украине у 31 ребенка были ампутированы конечности. Об этом сообщал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.