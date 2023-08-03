ВОЙНА В Украине Украинские войска продолжают наступление и снова отбросили врага около Бахмута

2023-08-03 14:29

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись в районе города Бахмута. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), обнародованном накануне.

"Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вели наступательные действия в районе Бахмута, а также на Бердянском и Мелитопольском направлениях", - говорится в сообщении.

Также российские источники утверждали, что армия орков отражала украинские атаки на линии Сватово - Кременная на Лиманском направлении, в Старомайорском районе на границе Донецкой и Запорожской областей и в районе Роботиного на западе Запорожской области.

Ранее рашисты пытались восстановить положение в районе Старомайорского Донецкой области, однако успеха не имели.

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