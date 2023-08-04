ВОЙНА В Украине Україна допомогла виробникам БПЛА збільшити дальність і кількість бойової частини — The Wall Street Journal

2023-08-04 22:12

Те, що Україна цього тижня змогла двічі завдати удару по одній і тій самій офісній будівлі на москві, показує, наскільки далеко просунулася українська безпілотна промисловість, передає The Wall Street Journal.

Після того як США та інші західні союзники поставили умови на поставку сучасних озброєнь, включно з ракетами дальнього радіусу дії та ударними безпілотниками, не дозволяючи Києву використовувати їх для нанесення ударів по території росії, українці вирішили створити власний потенціал для нанесення глибоких ударів.

За останній рік Україна швидко розробила нові системи і тактичні прийоми, що зробило її однією з найпередовіших у світі з використання безпілотних літальних апаратів, а росію, своєю чергою, поставило перед несподіваною і безпрецедентною загрозою.

За словами експерта з безпілотних літальних апаратів Центру військово-морського аналізу Семюела Бендетта, українська оборонна промисловість дуже швидко вчиться й адаптується.

Бендетт припустив, що Київ уже почав або незабаром почне виробляти щонайменше шість різних типів далекобійних безпілотників-камікадзе, і що нещодавні удари можуть бути тестуванням російських ППО в рамках підготовки до масованої атаки за участю десятків безпілотників, що злетяться на місто з кількох напрямів і на різних висотах.