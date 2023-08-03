ВОЙНА В Украине Госдеп США о саммите в Саудовской Аравии: это шанс для стран мира услышать Украину напрямую

2023-08-03 18:26

США имеют большие ожидания от предстоящего саммита в Саудовской Аравии, на котором участники встречи обсудят предложенную президентом Украины "формулу мира" и ее реализацию. Ведь считают это началом процесса и шансом для государств услышать украинскую сторону непосредственно. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет УНН со ссылкой на его брифинг.

Цитата

"На наш взгляд это шанс для стран мира услышать Украину напрямую. И мы надеемся, что каждая страна мира поддержит позицию Украины. И каждая страна мира займет такую позицию, как и мы - что территориальную целостность и суверенитет Украины необходимо уважать", - сказал Миллер.

Детали

Американский чиновник обращает внимание, что для старта настоящего мирного процесса рф должна продемонстрировать свою готовность присоединиться к мирным переговорам. Однако Кремль этого не сделал.

Представитель Госдепа добавил, что в Вашингтоне не ожидают принятия на запланированном саммите в Саудовской Аравии кардинальных решений.

Также спикер Госдепа подтвердил, что на саммите примет участие делегация США. Ее состав будет объявлен на этой неделе.