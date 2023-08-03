ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: повестки раздают на работе – какая ответственность в случае отказа

2023-08-03 20:48

Адвокаты рассказали о том, в каких случаях наступает административная, а в каких – уголовная ответственность.

В Украине становятся частыми случаи выдачи повесток на рабочих местах.

Фактически этот процесс выглядит следующим образом: представители военкомата приносят повестки на предприятие, обязывая руководителя выдать его своим военнообязанным работникам.

"Мой руководитель обязал меня расписаться за получение повестки. Сказал, либо расписывайся, либо увольняйся, потому что он не хочет быть в роли того, кто покрывает уклонистов. Пришлось поставить подпись за то, что получил повестку", — рассказывает 42-летний киевлянин Александр, работающий в частной автомастерской.

Функции работодателя ограничены

На что следует обращать внимание руководителю предприятия и работникам при получении повесток – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали адвокаты, знающие нюансы мобилизации.

"Оповещение военнообязанных о вызове в ТЦК СП может быть реализовано через работодателя. Порядок действий работодателя по оповещению своего работника предусмотрен пунктом 47 Постановления КМУ №1487, — говорит адвокат Марина Бекало. — Работодатель, получив распоряжение от ТЦК, обязан:

- выдать приказ (распоряжение) об оповещении о вызове в ТЦК СП, довести к сведению под личную подпись военнообязанных работников и прислать копию такого приказа (распоряжения) в трехдневный срок в ТЦК

- вручить повестку работнику о вызове

- если такой работник находится в командировке, отпуске или больничном, работодатель должен письменно известить об этом ТЦК СП

- обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием работника в ТЦК СП".

По словам Марины Бекало, на этом обязанности и ответственность работодателя в части оповещения работника о вызове в ТЦК СП ограничивается.

"В дальнейшем, ответственность за неявку в ТЦК СП без уважительных причин несет исключительно военнообязанный работник. Если работодатель выполнил все вышеперечисленные правила по оповещению, он свою функцию исполнил, и, соответственно, нести ответственность за действия своих сотрудников, которые касаются военной обязанности, работодатель не будет", — говорит Марина Бекало.

Если работник отказывается от повестки

"Если работник отказывается от подписания приказа об оповещении о вызове и повестках, работодателю желательно этот факт зафиксировать. Определенного алгоритма в таком случае нет. Поэтому, это может быть составлен акт руководителя, удостоверяющий отказ от подписи работника.Но повестка даже в таком случае будет считаться врученной. За неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в виде штрафа от 3400-5100 грн согласно ст.210-1 КУоАП ", – объясняет Марина Бекало.

И добавляет: " Состава уголовного правонарушения ст. 336 Уголовного кодекса за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в таком случае не будет, если военнообязанный не прошел военно-медицинскую комиссию, признавшую его пригодным к военной службе. Согласно ст.2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе, военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины".

Без вывода ВМК не призывают

По словам Марины Бекало, само заключение ВМК играет немаловажную роль.

"Пока ВМК не признает гражданина пригодным к военной службе по состоянию здоровья, призвать его на военную службу во время мобилизации ТЦК СП не имеет оснований. Поскольку обвинения по ст. 336 ККУ не могут основываться на предположениях, то для создания состава уголовного правонарушения должен быть вывод ВМК о пригодности военнообязанного к службе и документально подтвержденный факт неприбытия его в ТЦК СП по повестке на отправку на военную службу без уважительных причин", — разъясняет адвокат.

Что следует проверить, получая повестку

"При получении повестки военнообязанный должен проверить правильность указанных в ней своих личных данных, ФИО и дату рождения, дату и место (адрес) прибытия в ТЦК СП. Форма повестки утверждена Постановлением КМУ 1487 (Приложение 11). Если все данные верно заполнены, и повестка отвечает установленной форме, то военнообязанный не имеет оснований не получать ее", — резюмирует адвокат.

Если работник в отпуске или больничном

Руководитель на предприятии обязан либо выдать повестку, либо составить соответствующий акт, либо сообщить, что лицо, например, на больничном или в командировке.

"Если работник откажется получить повестку от руководителя, то последний составит соответствующий акт и уведомит об этом ТЦК, – объясняет ситуацию адвокат Ростислав Кравец. – Если работник в отпуске, в командировке или на больничном, то руководитель предприятия отмечает, что такому лицу он не сообщил .Если работник отказался получить повестку, то составляется акт об этом".

И добавляет: "В дальнейшем ТЦК может составить постановление об административном правонарушении на работника, нарушившего условия военного учета или условия мобилизации. Работник может получить копии этого постановления и обжаловать его в суде. Если на этом этапе будет возбуждено уголовное производство, то органам досудебного расследования будет крайне трудно доказать, что действия были умышленными. К ответственности привлекаются за уклонение от мобилизации, а не за получение повестки".