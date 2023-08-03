ВОЙНА В Украине ВСУ перестали использовать тактику США - NYT

2023-08-03 22:15

В Белом доме рассчитывали на то, что ВСУ во время контрнаступления продемонстрируют, что "американский способ ведения войны превосходит российский".

Украинские бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали при наступлении на фронте использовать американскую тактику ведения боевых действий. Украинские военные вернулись к тактике, "которую знают лучше всего". Об этом в среду, 2 августа, пишет The New York Times.

Издание сообщает, что в Белом доме рассчитывали на то, что девять бригад численностью около 36 тысяч человек во время контрнаступления продемонстрируют, что "американский способ ведения войны превосходит российский".



"Речь идет о децентрализации управления разными военными подразделениями в бою", - указывает издание.



Отмечается, что украинские командиры сменили тактику и сосредоточились на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности.



"На поле боя украинские военные столкнулись со значительным минированием территории и постоянными обстрелами из артиллерии и авиации", - говорится в статье.



Как пишут авторы материала, надежды НАТО на скорейшее освобождение территорий не оправдались.



"Тем не менее, в случае прорыва линий обороны россиян украинские военные еще могут применить тактику США и НАТО", - указывает NYT.

Напомним, с начала июня украинская армия начала активные наступательные действия. С тех пор удалось освободить до десятка населенных пунктов и более 200 кв. км территории.

Также в материале The Washington Post утверждается, что контрнаступление Украины продвигается медленно, поскольку оккупанты плотно заминировали территории перед своими оборонными укреплениями.