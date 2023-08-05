ВОЙНА В Украине "Обучение украинских пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются роССияне" - Игнат

2023-08-05 13:30

 

В конце лета начнется обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом во время брифинга рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Цитата

«Мы ориентируемся на конец лета по старту отправки пилотов в европейские страны на обучение. Надо понимать, что оно не будет быстрым, но и не будет таким долговременным, как надеются россияне. Я думаю, что наши пилоты так же быстро овладеют F-16, как (другие военные – ред.) овладели Patriot», - заявил Юрий Игнат.

Детали

Представитель Воздушных сил отметил, что для обучения наших пилотов нужно чтобы присоединились весь состав авиационной коалиции, все страны, которые имеют учебные базы, тренажеры, инструкторов, учебные базы и самолеты. «Нам надо быстро, нам надо как можно больше людей прогнать через эту программу учений», - добавил он, напомнив, что пилотам нужно до полугода для того, чтобы овладеть управлением истребителями.

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