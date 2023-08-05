ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись в ходе контрнаступления по нескольким направлениям - ISW

2023-08-05 14:30

 

В Институте изучения войны сообщили о том, что Силы обороны Украины в ходе боевых операций как минимум на трех участках фронта имели успех на некоторых направлениях и продвинулись вперед.

Отмечается, что украинские военные 3 августа продолжали контрнаступательные операции в Бердянском (район границы Запорожско-Донецкой области) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях, согласно данным Генштаба ВСУ.

Кроме того, официальные лица Украины заявили, что наши бойцы продолжают наступление на Бахмутском направлении.

По словам директора Департамента планирования Главного управления Национальной гвардии полковника Николая Уршаловича, украинские силы продвинулись до 650 м вглубь российской обороны на фронте в 1,5 км на Мелитопольском направлении.

Российский "военкор" заявлял, что ВСУ продвинулись в районе н.п. Николаевское (27 км северо-западнее Донецка) на западе Донецкой области.

Как отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 3 августа, контрнаступление ВСУ не имеет установленных сроков или графика. Чиновник добавил, что российские оборонительные рубежи вдоль фронта по-прежнему сильно заминированы, а на некоторых участках 3, 4 или 5 мин на 1 квадратный метр.

subscriber subscriber

Еще по теме

Контрнаступление ВСУ не имеет никаких графиков или дедлайнов, - Секретарь СНБО Алексей Данилов

2023-08-04 13:30

ВСУ перестали использовать тактику США - NYT

2023-08-03 22:15

Оккупанты отступают на юге под давлением ВСУ — NYT

2023-08-03 17:37

За сутки ВСУ уничтожили более 30 вражеских танков, бронемашин и РЗСО

2023-08-03 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Что будет с отключениями света в августе: украинцам рассказали, к чему готовиться

2023-08-05 15:30

ВСУ продвинулись в ходе контрнаступления по нескольким направлениям - ISW

2023-08-05 14:30

"Обучение украинских пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются роССияне" - Игнат

2023-08-05 13:30

Прогноз погоды на 5 августа: надвигается жара, местами ожидается до +36°С

2023-08-05 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Что будет с отключениями света в августе: украинцам рассказали, к чему готовиться 2023-08-05 15:30
ВСУ продвинулись в ходе контрнаступления по нескольким направлениям - ISW 2023-08-05 14:30
"Обучение украинских пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются роССияне" - Игнат 2023-08-05 13:30
Прогноз погоды на 5 августа: надвигается жара, местами ожидается до +36°С 2023-08-05 12:30