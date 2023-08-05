ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись в ходе контрнаступления по нескольким направлениям - ISW

2023-08-05 14:30

В Институте изучения войны сообщили о том, что Силы обороны Украины в ходе боевых операций как минимум на трех участках фронта имели успех на некоторых направлениях и продвинулись вперед.

Отмечается, что украинские военные 3 августа продолжали контрнаступательные операции в Бердянском (район границы Запорожско-Донецкой области) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях, согласно данным Генштаба ВСУ.

Кроме того, официальные лица Украины заявили, что наши бойцы продолжают наступление на Бахмутском направлении.

По словам директора Департамента планирования Главного управления Национальной гвардии полковника Николая Уршаловича, украинские силы продвинулись до 650 м вглубь российской обороны на фронте в 1,5 км на Мелитопольском направлении.

Российский "военкор" заявлял, что ВСУ продвинулись в районе н.п. Николаевское (27 км северо-западнее Донецка) на западе Донецкой области.

Как отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 3 августа, контрнаступление ВСУ не имеет установленных сроков или графика. Чиновник добавил, что российские оборонительные рубежи вдоль фронта по-прежнему сильно заминированы, а на некоторых участках 3, 4 или 5 мин на 1 квадратный метр.