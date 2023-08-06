ВОЙНА В Украине Буданов о ходе украинского контрнаступления: главное, что оно не прекращается

2023-08-06 08:30

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о ходе украинского контрнаступления и объяснил, в чем сложность продвижения.

В интервью болгарскому изданию bTV Буданов отметил, что контрнаступление идет сложно, потому что что Россия смогла обустроить стационарные, полностью оборудованные посты обороны.

"Самое главное, что наступление не прекращается, а продолжается. На мой взгляд, на Бахмутской линии чуть быстрее, чем на юге, но время покажет", - отметил Буданов.

Он не ответил, сколько территории уже удалось вернуть ВСУ с начала корнтрнаступления, но заверил, что Украина сможет сохранить отвоеванную территорию и будет двигаться дальше.

Также Буданов прокомментировал вероятность того, что Запад может вынудить Украину прекратить огонь и пойти на мирные переговоры.

"При желании можно предпринять много шагов, которые существенно осложнят наше положение, но принудить украинский народ, украинское общество к миру им не удастся. Могут быть созданы искусственные условия, при которых число жертв в нашей стране значительно возрастет, как и проблемы. То есть - меньше боеприпасов, меньше поддержка экономики. Это чисто технократические вещи, но они не могут остановить людей".

Украинское контрнаступление - новости

В начале июня ВСУ пошли в контрнаступление. По сведениям Генштаба ВСУ, наши защитники и защитницы продвигаются вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время, согласно сообщениям военных, сложность ведения наступательных действий заключается в том, что российские оккупанты на временно захваченных территориях обустроили многоэшелонированную систему инженерных заграждений. Они включают противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонные пирамиды (так называемые "зубы дракона"), противотанковые ежи, проволочные помехи.

Как сообщала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, россияне сейчас делают свою ставку на восток, потому что для них цель - выйти на границы Донецкой и Луганской области. в то же время у ВСУ основные направления наступления - это юг