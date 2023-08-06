Жизнь В Украине "заморозили" минимальную пенсию: названа сумма

2023-08-06 11:30

Повышение пенсий в Украине в 2023 году прошло в три этапа — была мартовская индексация, перерасчет выплат работающим пенсионерам и индексация для граждан, которые вышли на отдых по специальному закону.

Будет ли дальнейшее повышение, пишет "Хвиля".

Самая низкая пенсия в Украине на сегодняшний день равна 2093 грн, для лиц с полным стажем минимальная пенсионная выплата начинается от 2760 гривен.

Эти суммы останется без изменений до конца 2023 года.

До полномасштабного вторжения России, в Украине размер минимальной пенсии повышался дважды в год — 1 июля и 1 декабря, когда пересматривался размер минимального прожиточного минимума.

Однако в настоящих условиях размер минимальной пенсии будет "заморожен".

В 2023 году прожиточный минимум для детей 6−18 лет составляет 2833 грн. Для трудоспособных лиц его уровень зафиксирован на 2684 грн, а для людей, утративших трудоспособность — 2093 грн.

В госбюджете не предусмотрено повышение минимальной пенсии и минимального прожиточного минимума до конца текущего года.

Напоминаем, что ПФУ ответил, кто придется работать до 65 лет, чтобы выйти на пенсию.