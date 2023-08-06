ВОЙНА В Украине Великобритания непублично передала ВСУ ракеты ASRAAM для усиления ПВО, — The Times

2023-08-06 16:30

AIM-132 — это авиаракета класса "воздух-воздух", но для Украины ее смогли установить на грузовик SupaCat.

Украинской армии передали ракеты ASRAAM класса "воздух-воздух", но их интегрировали на наземную пусковую установку. Об этом сообщает The Times.

По словам украинского подполковника ПВО, в Украине есть специальные программы, которые при сообщениях о баллистике высчитывают возможную цель и траекторию ракеты.

"Он вычисляет свою цель на основе ее траектории. Система нарисовала центр круга точно над Майданом — целились точно в правительственный район", — рассказывает военный об одном из ударов россиян ракетами "Кинжал" 4 мая.

Однако ЗРК Patriot уничтожили все цели. Сейчас в Украине есть более двух батарей американского комплекса. Военный офицер говорит, что противовоздушная оборона Киева сейчас одна из самых мощных в мире. Свой вклад в усиление ПВО вносит Великобритания. Заявляется, что они передали Украине несколько пусковых установок Supacat, на которые установили переоборудованные ракеты ASRAAM класса "воздух-воздух".

AIM-132 ASRAAM — это ракета, которая в первую очередь должна запускаться с самолетов, однако ее переоборудовали для запусков с земли. Ракета разгоняется до скорости 3 Махов и имеет дальность пуска более 25 км, но в наземном варианте ее дальность может уменьшиться до 10 км, утверждают в Defense Express.

Авиаракета весит 88 кг и имеет длину 2,9 метра. Наводится на цель AIM-132 с помощью инфракрасной головки самонаведения, а за подрыв отвечает лазерный сенсор. На грузовике SupaCat также заметно, что ракета запускается на авиапилоне. На машине установили радиолокационную станцию, которая нужна для отслеживания ситуации в воздухе.