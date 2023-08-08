ВОЙНА В Украине Глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления

2023-08-08 12:27

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о ходе украинского контрнаступления в интервью болгарскому изданию bTV.

По его словам, продвижение ВСУ идет сложно, потому что враг смог обустроить хорошо укрепленные линии обороны.

"Трудно, не буду скрывать, но это вполне понятно, потому что россия за это время построила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонительные посты. Самое главное, что наступление не прекращается, а продолжается. Думаю, на Бахмутской линии идет чуть быстрее, чем на юге, но время покажет", - подчеркнул он.

На вопрос, какую территорию удалось вернуть через 60 дней, глава военной разведки не ответил, однако заверил, что украинская армия будет двигаться дальше.

"К сожалению, у меня сейчас нет перед собой карты, чтобы дать точный ответ, но я отвечу на вторую часть вопроса. Можем ли мы сохранить ту территорию, которую мы уже вернули - да, можем, и мы будем двигаться дальше", - подчеркнул он.