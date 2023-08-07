Политика Китай выявил "конструктивную позицию" по отношению к Украине на саммите в Саудовской Аравии, - FT

2023-08-07 17:37

На двухдневном саммите в Саудовской Аравии, на котором обсуждалась украинская "формула мира" и окончание войны РФ против Украины, Китай выявил "конструктивную позицию", а также дал понять делегациям других стран, что готов оставаться в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, европейские чиновники приветствовали "конструктивное" участие КНР в мероприятии, на котором не было представителей РФ.

Присутствие Пекина, неделями ранее отказавшегося участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, страны-участницы саммита в Джидде восприняли как "переворот", ставший главным событием среди участников мероприятия, говорится в материале.

Да, Пекин после полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не выступал с осуждением военной агрессии Кремля. Теперь, по словам одного европейского дипломата, Китай "выглядит конструктивным" и "стремится показать, что не с Россией", и "само присутствие Китая показывает, что РФ становится все более изолированной".

Другой представитель Европы отметил, что Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

Также европейский дипломат обратил внимание, что все делегаты "широко поддержали" тезис о том, что уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины "должно быть основано на любом мирном урегулировании".

По итогам встречи в Джидде участники договорились создать рабочие группы по темам украинского "мирного плана", состоящего из 10 пунктов.

В статье также отмечается, что аналитики расценивают участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии как сигнал о возможных изменениях в подходах Пекина к агрессии РФ.

По словам французского дипломата, на саммите китайская делегация настаивала на прекращении огня. При этом союзники Украины назвали такой призыв неприемлемым, поскольку это фактически заморозит позиции российских окупантов в Украине, чего и стремится Москва.

Напомним, по данным агентства Reuters участники саммита по украинской формуле мира, который проходит в Джидде, соглашаются, что основой любого мирного урегулирования войны России против Украины должно быть уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.