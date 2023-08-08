ВОЙНА В Украине Украинские войска добились успехов на Таврическом направлении

2023-08-08 15:37

Украинские войска добились успехов на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.



"У нас есть успехи на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1508 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составляют 256 человек (погибшие - 94, раненые - 162)", - написал он.



За сутки также уничтожены 18 единиц военной техники противника: три ББМ, восемь артиллерийских систем и минометов, один вертолет Ка-52 Аллигатор, один БПЛА, четыре единицы автомобильной техники и одна радиолокационная станция Ястреб АВ. Также были уничтожены восемь складов боеприпасов врага.



В свою очередь, представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона сообщил, что ВСУ продолжают наступательные действия в районе села Работино Запорожской области.



"На сегодняшний день наши войска на Таврическом направлении продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Работино. Там продолжаются действия по уничтожению врага, уменьшению количества оккупантов на нашей земле. Есть определенные продвижения на сотнях метров", - рассказал Шершень.



По его словам, также есть положительное движение на Бердянском направлении.