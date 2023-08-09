ВОЙНА В Украине Байден "дал зеленый свет" касательно старта подготовки украинских пилотов на F-16 - Пентагон

2023-08-09 21:37

 

США поддерживают подготовку украинских пилотов на самолетах западного образца F-16 американского производства.

Так прокомментировала во вторник сообщение о готовности к тренировкам первой группы украинских пилотов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает корреспондент "Укринформ".

По ее словам, президент США Джо Байден "дал зеленый свет" тому, чтобы сделать это возможным, а также поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16.

"Как вы знаете, процесс подготовки возглавляют Дания и Нидерланды",- добавила представительница американского оборонного ведомства.

Сингх отметила, что по состоянию на сейчас с американской стороны пока нет официальных заявлений относительно деталей предстоящих тренировок.

Обучение украинских пилотов на F-16

На саммите НАТО Украина подписала с рядом стран меморандум о создании коалиции для подготовки наших пилотов к работе с истребителями.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что союзники обещали начать учения еще в июне, однако этого так и не произошло. Президент Владимир Зеленский объявил, что учения стартуют в этом месяце.

Недавно стало известно, что Чехия передала для украинских пилотов симуляторы для обучения на F-16.

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