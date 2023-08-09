ВОЙНА В Украине Кассетные боеприпасы помогли ВСУ ускорить продвижение при контрнаступлении, - WSJ

2023-08-09 20:04

Продвижение частей ВСУ ускорилось после передачи США кассетных боеприпасов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, украинские солдаты говорят, что они используют кассетные снаряды, которые выпускают десятки мелких бомб и могут причинить вред на большей территории, чем обычные артиллерийские снаряды, чтобы поразить скопления российской пехоты, группы транспортных средств и другие цели, расчищая путь для наступательных операций.

По данным WSJ, контрнаступательные операции Киева были затруднены перед широкими минными полями и преобладающей авиацией Москвы, которые препятствовали широкомасштабным усилиям по использованию поставленных Западом танков и бронетехники для достижения и прорыва укрепившихся позиций российских войск.

Боеприпасы сочетались с изменением тактики, что позволило украинским войскам в некоторых местах продвинуться в пределах досягаемости основных рубежей обороны России. Кассетные бомбы хороши. Они эффективны, – сказал командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко. Но россияне глубоко зарылись и быстро учатся".

Харченко сказал, что траншеи могут быть глубиной более 2 метров, и что россияне приспосабливаются, рассредоточивая свои войска во избежание больших потерь.