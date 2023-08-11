ВОЙНА В Украине Стала известна максимальная сумма компенсации протезирования военным

2023-08-11 13:30

Протезирование для военных в Украине полностью бесплатное, максимальная сумма компенсации составляет два миллиона гривен, что позволяет выбрать устройство наивысшего уровня функциональности. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью Укринформу.



"Для военных сумма компенсации втрое больше по сравнению с гражданскими. По состоянию на сегодняшний день максимальная компенсация стоимости протеза - два миллиона гривен. Поверьте, это покрывает достаточно серьезные пожелания и высокие функциональные возможности любого протеза как верхних, так и нижних конечностей", - подчеркнула она.



Министр добавила, что раненый может выбрать компанию, которая изготовит протез, по собственному усмотрению.



"Сейчас у нас на рынке 40 компаний, занимающихся исключительно протезированием-ортезированием, и более сотни, которые обеспечивают людей другими вспомогательными средствами - колесными креслами, палками, костылями", - отметила Жолнович.



В то же время в сфере протезирования важным остается именно обслуживание устройств, требующих дополнительных ресурсов.



"Многие люди, получившие протезирование за границей, не знают, что делать с ним дальше. Но мы решили этот вопрос благодаря нормативным изменениям. Теперь можно зарегистрировать свой протез в Фонде социальной защиты лиц с инвалидностью, и государство будет выделять средства на его обслуживание. Надо только выбрать компанию, которая будет это делать", - подчеркнула глава Минсоцполитики.