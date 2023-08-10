ВОЙНА В Украине Кабмин принял решение о доплатах военным: получат до 100 тысяч гривен

2023-08-10 16:48

 

Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 9 августа, принял постановление, которое нормирует вопросы справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На время действия военного положения размер доплат составит 30 тыс. грн ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составлять 50 тыс. грн. а для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях — 100 тыс. грн", - отметил Шмыгаль.

Также, по его словам, устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тыс. грн и 2,35 тыс. грн соответственно.

"Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских оккупантов, чувствовал поддержку и помощь государства", - подчеркнул премьер.

Доплаты украинским военным - что известно

В начале полномасштабного вторжения РФ украинское правительство по инициативе президента утвердило большие доплаты для военных. Тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, должны были доплачивать по 100 тысяч гривен в месяц, остальным - по 30 тысяч гривен в месяц.

Позже правительство решило, что с 1 февраля 2023 года доплаты будут иметь только те, кто выполняет боевые задачи, поскольку бюджетных денег на все выплаты не хватало.

В апреле Рада проголосовала за возврат доплаты в размере 30 тысяч гривен, но законопроект был заблокирован для подписания.

В конце концов в конце июня Рада смогла окончательно принять закон о доплатах 30-100 тысяч гривен украинским военным. Президент подписал этот закон 30 июня.

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