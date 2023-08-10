ВОЙНА В Украине Армия Украины успешно отбила все попытки врага перейти в наступление - ситуация на передовой

2023-08-10 14:29

За прошедшие сутки рашисты нанесли три ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. На фронте произошло 30 боевых столкновений, сообщил Генеральный штаб.

Отмечается, что на Купянском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области, на Бахмутском - в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинская армия отразила атаки оккупантов в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник предпринял попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении российские войска совершили безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. В то же время Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один по зенитно-ракетному комплексу и еще один по логистическому хабу россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасы, станцию радиоэлектронной борьбы и важный объект врага.

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