ВОЙНА В Украине ВСУ "прижали" оккупантов: есть продвижение на нескольких участках фронта – ISW

2023-08-12 08:30

Украинские войска за прошедшие сутки совершили значительное тактическое продвижение на Западе Запорожской области. Успехи есть по меньшей мере на трех участках фронта, констатируют аналитики американского Института изучения войны.

В частности, как отмечают в ISW, опубликованные 11 августа геолокационные кадры подтверждают, что украинские войска достигли северной окраины Работиного и Урожайного вдоль границы Донецко-Запорожской области.

"Похоже, что украинские контрнаступательные операции вынуждают российскую армию передислоцировать российские силы, которые обороняются в Западной Запорожской области, что указывает на то, что украинские усилия там могут значительно ухудшить российскую оборону. ... [Недавнее] прибытие 7-й дивизии ВДВ и подразделений "Ахмат" в район Работиного – первый явный приход новых российских формирований и подразделений в этот район", – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что подразделение Рамзана Кадырова "Ахмат" не впервые разворачивают на критических участках фронта (в прошлый раз это происходило в районе Клещиевки к югу от Бахмута в ответ на продвижение украинских сил в этом районе). 7-я дивизия ВДВ одновременно разделена по меньшей мере на двух, а возможно, и на трех направлениях фронта (район Старомайорского, в Херсонской области на левом берегу Днепр, Запад Запорожской области).

"Украинские контрнаступательные операции значительно ухудшили имеющиеся российские силы, обороняющиеся в этом районе, и побудили российское командование прислать дополнительные элементы для усиления обороны на этом критическом участке линии фронта", – утверждают они.

Битва за Юг - это надо знать

Ранее сообщалось о продвижении украинских сил на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Военные рассказывали, что несмотря на значительное количество живой силы врага и плотное минирование территории наши воины зашли на первую линию обороны оккупантов.

10 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление врага, у наших войск есть частичный успех в направлении села Урожайное Донецкой области, что рядом с освобожденным ранее поселком Старомайорское.