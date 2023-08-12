ВОЙНА В Украине Белый дом может согласиться на обучение украинских пилотов на F-16 в США

2023-08-12 09:30

 

Белый дом подчеркнул, что США будут открыты к тренировкам украинских пилотов на самолетах F-16 на своей территории при условии, что "потенциал для обучения в Европе будет достигнут".

Источник: координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки", "Европейская правда"

Детали: Кирби отвечал на вопросы журналистов о вероятных задержках процесса подготовки украинских пилотов.

"Наши европейские союзники, как я уже сказал, возглавляют эти усилия. Но если потенциал для обучения в Европе будет достигнут, мы, безусловно, открыты к тренировкам украинских пилотов здесь, в Соединенных Штатах", – сказал Кирби.

Он напомнил, что президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме четко дал понять, что Вашингтон поддерживает предоставление F-16 украинским Военно-воздушным силам.

"И причина того, почему мы делаем это, является составляющей более широких усилий, чтобы убедиться, что мы продолжаем улучшать украинскую самооборону и военный потенциал в долгосрочной перспективе", – отметил Кирби.

В то же время он отметил, что получение таких современных самолетов, как F-16, занимает определенное время.

"Это не только функция передачи фактических планеров, но обучение, соответствующая подготовка пилотов, а также организация всех усилий по техническому обслуживанию, логистике и поддержке, которые необходимы для того, чтобы иметь современные самолеты, такие как F-16, в вашем флоте. Все это занимает определенное время. Поэтому это будет долгосрочной работой", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что процесс получения Украиной F-16 будет многоэтапным процессом, и США стремятся помочь союзникам "продвигать этот процесс настолько быстро, насколько это возможно".

Напомним:

- В Пентагоне на днях заявили, что Байден уже дал согласие на то, чтобы союзники начинали обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

- В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

- Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США пока не одобрили финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности.

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