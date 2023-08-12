ВОЙНА В Украине видео роССия пожаловалась на новую атаку на Крым: якобы летели 20 беспилотников

2023-08-12 10:30

В оккупированном Крыму, вероятно, сработала система ПВО, впоследствии Минобороны России сообщило об атаке якобы 20 беспилотниками.

Источник: пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России, Минобороны РФ, Крымский ветер

Дословно МО России: "ВС РФ в ночь на 12 августа отбили атаки 20 украинских БПЛА на Крым, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ".

Детали: В Минобороны РФ отметили, что якобы 14 украинских БпЛА уничтожено средствами ПВО.

Еще шесть беспилотников якобы подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Что предшествовало: Ночью 12 августа российские пропагандисты сообщали о перекрытии и возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту. Так называемые власти оккупированного Крыма заявили о работе ПВО "над различными районами".