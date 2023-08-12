ВОЙНА В Украине Зарплаты военным в августе пересчитают задним числом: кто и сколько будет получать

2023-08-12 11:30

Кабинет министров спустя несколько месяцев после принятия закона о доплатах военным принял постановление, которое регулирует выплаты. Доплаты в 30 тыс. грн вернут отдельным категориям (полицейские, ГСЧС, НАБУ), а также тем, кто выполняют боевые приказы. При этом военные в тылу прибавку не получат.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Полицейские, ГСЧС, НАБУ будут получать доплату в 30 тыс. Более того, им ее выплатят сразу за два месяца: июнь и июль. То есть в августе они дополнительно получат по 60 тыс. грн.

Разумеется, к такому новшеству негативно отнеслись те военнослужащие, которые служат в ВСУ и находятся в тылу. С февраля 2023-го им перестали платить доплаты в размере 30 тыс. грн. И восстанавливать выплату не планируют. Собеседники OBOZREVATEL в Кабмине говорят: "На это нужно 170 млрд грн и денег нет".

Доплату в 50 тыс. грн будут получать те, кто занимается оперативным управлением подразделений, военным, которые служат в составе органа военного управления. Правила выплаты доплаты в 100 тыс. грн не изменились. Такую сумму получат те, кто принимает участие в боевых действия на фронте.

Доплаты срочникам теперь составят 6 тыс. грн. При этом они могут при желании мобилизоваться.

Курсантам будут доплачивать по 2,35 тыс. грн.

Инструкторам – от 15 до 30 тыс. грн.

Юрист Роман Лихачов, который оказывает юридическую помощь военнослужащим, рассказывает: "После того, как доплату в 30 тыс. грн отменили, число обращений с просьбой найти законную возможность демобилизоваться, стало значительно больше".

"Конечно, несправедливая ситуация, когда все получали одинаковую доплату в 30 тыс. грн. И те, кто находится недалеко от зоны боевых действий, и те, кто находятся в тылу. Но каждый военнослужащий в Украине рискует, посколько часто объектом атак становятся именно военные объекты. Полная отмена доплат для тех, кто находится в тылу, является демотивирующим фактором", – рассказывает Лихачов.