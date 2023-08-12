ВОЙНА В Украине Любой прорыв ВСУ может стать решающим: в ISW сделали важное заявление

2023-08-12 15:30

Украинские силы могут сохранить боевой потенциал, необходимый для продолжения деградации сил армии РФ.

Контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины заставляют оккупационную армию РФ передислоцировать свои обороняющиеся силы в западной части Запорожской области, где ее ослабили украинские защитники. Из-за такой деградации сил Росармии создается возможность для любого прорыва украинских сил обороны, который может стать решающим.

Такие выводы обнародовали в своем новом отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты считают, что вероятные боковые передислокации российских войск могут свидетельствовать о том, что украинские контрнаступательные операции значительно ослабили действующие оборонные силы врага в Запорожской области, где ВСУ добились тактических успехов. Таким образом, предполагают аналитики, российскому командованию придется проводить дополнительные боковые передислокации, если они хотят усилить отдельные участки фронта в будущем.

"Практика России проводить боковые передислокации на ключевых участках фронта, скорее всего, еще больше ослабит российские оборонные линии в совокупности. Поскольку как российские, так и украинские операции закрепляют подразделения врага на определенных участках фронта. Эти боковые подкрепления, вероятно, прервут российские наступательные и оборонные операции в секторах, откуда они выведены, и будут угрожать быстрому деградированию сил, которые оккупанты используют как подкрепление", — отмечают в ISW.

В Институте изучения войны отмечают, что сейчас РФ, похоже, не обладает значительными доступными силами, которые она могла бы использовать для подкрепления, не подвергая опасности другие участки фронта.

Отмечается, что контрнаступательные операции ВСУ стянули "элитные российские соединения и части" в район Бахмута Донецкой области и продолжают закреплять их там. Также оккупанты направили значительное количество сил в локальные наступательные операции в районах Купянска Харьковской области и Сватового в Луганской области, которые также направлены на отвлечение украинских сил от районов контрнаступательных операций.

"Даже если российское командование решит прекратить локальные наступательные удары на этих участках, российским силам, вероятно, понадобится некоторое время, чтобы снизить темп своих операций и отвести силы для боковых передислокаций, не открывая участки фронта для успешных украинских контратак", — говорится в отчете ISW .

Между тем у ВСУ есть резервы, которые позволяют проводить ротацию подразделений вместо полагаться на передислокацию подразделений, ведущих оборонительные и наступательные операции, на другие участки линии без отдыха.

Аналитики отмечают, что украинские силы, вероятно, смогут сохранить боевой потенциал, необходимый для продолжения деградации оккупантров, защищающих юг Украины и район Бахмута, одновременно сдерживая продвижение армии РФ вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

"Российские боковые передислокации, вероятно, повысят вероятность того, что оккупационным силам придется отступить на подготовленные оборонительные позиции без значительной поддержки в случае украинского прорыва. Таким образом, дальнейшая деградация оборонных сил России создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально решающим. ", — подчеркивают в Институте.

Как сообщалось в отчете ISW, украинские военные тактически продвигаются в Запорожье в условиях продления контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта.