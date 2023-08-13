ВОЙНА В Украине рф начала применять против Украины "Шахеды" собственного производства – CAR

2023-08-13 09:30

 

Россия начала производить и применять для атак на Украину собственную версию иранских дронов-камикадзе "Шахед". К такому выводу пришли аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research, изучив сбитые украинскими военными беспилотники.

Источник: доклад CAR

Детали: Эксперты CAR изучили два беспилотника, которые были сбиты на юге Украины.

В докладе отмечается, что беспилотники выглядели как иранские "Шахеди-136", однако эксперты обнаружили у них электронные модули, которые РФ использует для строительства своих разведывательных БПЛА.

В CAR считают, что сбитые дроны "Герань-2" были сделаны в РФ, а не в Иране. Отмечается, что конструкции корпуса и внутренние модули, в частности, используемые для навигации, у этих беспилотников имеют значительные отличия от иранских дронов.

В исследовании отмечается, что эти беспилотники, так же как и иранские "Шахеды", почти полностью изготовлены из компонентов, которые были сделаны за пределами РФ.

Эксперты идентифицировали около 100 компонентов в более чем 30 модулях в сбитых дронах. Их производителями оказались 22 компании из 7 стран, в том числе из РФ.

 Большинство компонентов было выпущено фирмами, главные офисы которых расположены в Китае, Швейцарии и США, а 12 компонентов произвели уже после полномасштабного вторжения России в Украину, установили исследователи CAR.

Напомним: В июне США показали доказательство, что в российской Республике Татарстан строится завод по производству иранских

 

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