ВОЙНА В Украине Как проходит кампания по восстановлению украинской энергосистемы

2023-08-14 12:28

Ремонтная кампания украинской энергосистемы идет по плану: отремонтировано 5 атомных энергоблоков, еще 4 находятся в ремонте, также отлажены 62% энергоблоков ТЭС и 70% ТЭЦ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему. По АЭС: отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте. По ТЭС: отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных. По ТЭЦ: отремонтировано 70%", - написал премьер в Facebook.

Кроме того, отремонтированы и находятся в ремонте 32 агрегата ГЭС. Укрэнерго почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения.

По словам Шмыгаля, формируется многоуровневая защита для энергетических объектов.

Также выделено 4,8 млрд грн регионам из Фонда ликвидации последствий агрессии. Средства пойдут на восстановление жилых домов, учебных заведений, больниц, объектов энергетики и водоснабжения, строительство укрытий.