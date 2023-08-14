ВОЙНА В Украине ВСУ успешно выполнили задание на левобережье Херсонщины: Маляр подтвердила операцию

2023-08-14 19:05

В Министерстве обороны подтвердили, что украинские военнослужащие выполнили определенные операции на левом берегу Херсонской области. В то же время в оборонном ведомстве не стали раскрывать никаких подробностей.

Также украинцев призвали не верить слухам, а доверять исключительно официальной информации от Генерального штаба ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, подразделения Сил обороны выполнили операцию на левобережье Херсонщины. Вместе с тем Маляр сказала, что пока никаких подробностей нельзя разглашать.

"Постоянно курсирует информация насчет того, что же там происходит. Там были выполнены определенными подразделения определенные задания. Мы, конечно, не может разглашать, что именно было сделано, но с этими заданиями справились", – заявила Маляр.

Маляр добавила, что для закрепления на новых позициях необходимо вытеснять врага и проводить много других действий. Она отметила, что Генштаб сообщит об успехах, когда это будет позволять ситуация.

"Если говорить о других слухах, может, кто-то желаемое за действительное выдает. Для того, чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию и много действий проводить. Если это будет сделано, официально об этом заявит Генштаб. Поэтому я акцентирую на том, что официальная информация – это то, что уже произошло", – сказала Маляр.

Кроме того, заместитель министра обороны подчеркнула, что стратегические планы Украины заключаются в возвращении всех временно оккупированных территорий. Поэтому вдоль всей линии, где Силы обороны собираются это сделать, разрабатываются способы и методы освобождения территорий.

Напомним, в Институте изучения войны заявили, что ВСУ совершили очередной рейд на временно оккупированное левобережье Херсонской области. В частности, в районе населенного пункта Казачьи Лагери было высажено до 7 катеров, в каждом из которых находилось 6-7 человек.