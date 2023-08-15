ВОЙНА В Украине В ВСУ рассказали, по каким объектам роССия пытается нанести ракетные удары

2023-08-15 16:05

Среди приоритетных - аэродромы, критическая и портовая инфраструктура, промышленные объекты.

У российских оккупантов под прицелом не только украинские аэродромы, но и критическая и портовая инфраструктура, промышленные объекты. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге.

"Собственно аэродромы, критическая инфраструктура, промышленность и портовая инфраструктура - это все цели врага, которые являются для него приоритетными. Сегодня атакованы различные объекты. Даже жилые дома-там надо разбираться или это обломки, или это "прилеты", - сказал он.

Игнат отметил, что наши аэродромы всегда "под прицелом врага". При этом подчеркнул, что украинские пилоты наносят оккупантам "болезненные удары в его тылах, по его командным пунктам, по его логистике, потому что это очень важно сегодня - бить оккупанта в тылу на оккупированных территориях".

Игнат сказал, что пилоты, воюющие в условиях постоянных обстрелов врага, используют соответствующие предохранители, чтобы сохранить технику и жизнь людей.

Игнат также рассказал о ситуации на линии фронта. "На линии фронта авиационная активность началась практически с ночи, видимо до удара (речь идет о ракетном обстреле), потому что в 4 часа утра уже авиации было довольно такое много - более 20 воздушных целей", - отметил он. По его словам, сейчас также "около 20 бортов есть в воздухе: самолеты - разведчики, беспилотники, которые постоянно на линии боевого столкновения, а также истребители. Кроме того еще работает штурмовая авиация - это СУ-25 и вертолеты К-52. Нам надо F-16, чтобы уменьшить эту авиационную активность врага" - добавил он

Ракетный удар по Украине сегодня - что известно

Сегодня ночью под вражеский удар попали детский сад, медучреждение, жилые дома и ряд предприятий сразу в семи областях Украины.

В офисе президента рассказали, что под вражеский удар попали подворье детского сада во Львове и жилые дома, Центр Луцка и предприятие, а также населенные пункты Черкасской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Отдельно, на Волыни в результате ракетного удара погибли трое работников предприятия, еще трое - ранены. Сейчас там продолжается ликвидация последствий атаки.

Во Львове же обломки ракет упали на жилые многоэтажки, пострадали люди и повреждены дома вокруг. Кроме того, в двух селах недалеко от Львова повреждены 10 домов и транспортные средства. Предварительно известно о 10 пострадавших.

В Ивано-Франковской области обломки ракеты упали на частный дом в Коломыйском районе, в результате чего повреждены также две хозяйственные постройки рядом.

Кроме того, в Днепре в результате прилетов на одно из предприятий ранения получили двое его работников. Также поврежден спортивный комплекс, где ежедневно занимаются дети.

В Черкасской области под прицел российских оккупантов попал город Смела. Там среди пораженных объектов, в частности, и территория медучреждения. Повреждены также сети водо-и теплоснабжения, поэтому часть города сейчас без воды.