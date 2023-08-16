ВОЙНА В Украине В Украине значительно усилят контроль за выездом мужчин за границу

2023-08-16 10:29

Контроль за выездом мужчин из Украины в условиях военного положения усилят. Пограничники совместно с Минобороны планируют обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы предотвратить незаконный выезд из страны с поддельными документами. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

В первую очередь, он объяснил, что есть правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением правительства №57, которых придерживаются пограничники.

"За период этих ограничений мы фиксируем, что достаточно значительное количество лиц пытается пересечь границу, используя поддельные документы. Именно поэтому уже некоторое время ГПСУ сотрудничает с Минобороны, чтобы наладить информационный обмен между базами данных", - заявил чиновник.

Речь идет о взаимном информационном обмене между базами данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных. Когда эта система будет функционировать, это позволит не в телефонном режиме узнавать действительный документ или нет, а на основании этого информационного обмена.

Он объяснил, что сейчас разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска представителей ТЦК в базу данных ГПСУ и наоборот. Когда все условия будут выполнены, в частности, в техническом обеспечении, тогда и эта система может заработать.

Речь не об объединении баз данных или их систематизации. Подразумевается информационный обмен, который может заработать между базой ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных. Фактически проверка будет происходить в отношении каждого конкретного лица, кого бы это ни касалось.

Спикер ГПСУ объяснил, что такая работа ведется, чтобы исключить использование подделок и уменьшение других рисков при пересечении границы людьми.

Всего с начала полномасштабного вторжения врага в пунктах пропуска разоблачено более 6100 нарушителей, пытавшихся использовать поддельные документы.

"В том числе вроде бы выданы ТЦК", - добавил Демченко.