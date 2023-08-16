ВОЙНА В Украине ДБР розслідує вже понад сотню проваджень щодо правопорушень посадовців ТЦК

2023-08-16 13:34

З початку повномасштабного вторгнення рашистів ДБР розслідує вже 112 проваджень щодо військкомів. 15 обвинувальних актів наразі вже було направлено до суду.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ДБР.

“Мотивами “популярних” правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни. ДБР посилює протидію злочинам у військкоматах (ТЦК) та попереджає, що будь-які схеми будуть викриті, а винні – притягнуті до відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що лише за останні кілька тижнів викрили близько 10 військкомів. У відомстві додали, що наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Порушення оцінюватимуть відповідно до Кримінального кодексу.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине значительно усилят контроль за выездом мужчин за границу

2023-08-16 10:29

Суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья, который заставлял солдат строить себе дачу

2023-08-07 15:39

В Полтавской области СБУ выявила сотрудника ТЦК, который за $6 тыс помогал уклониться от призыва

2023-08-02 12:28

Чи мають право працівники ЖЕКів розносити повістки військовозобов'язаним — коментар юриста

2023-07-14 12:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ДБР розслідує вже понад сотню проваджень щодо правопорушень посадовців ТЦК

2023-08-16 13:34

В Украине значительно усилят контроль за выездом мужчин за границу

2023-08-16 10:29

В ВСУ проанализировали новую тактику ракетных ударов врага

2023-08-16 09:35

В ракетах, которыми россия обстреляла ночью Украину, могут быть иностранные микросхемы - Ермак

2023-08-15 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ДБР розслідує вже понад сотню проваджень щодо правопорушень посадовців ТЦК 2023-08-16 13:34
В Украине значительно усилят контроль за выездом мужчин за границу 2023-08-16 10:29
В ВСУ проанализировали новую тактику ракетных ударов врага 2023-08-16 09:35
В ракетах, которыми россия обстреляла ночью Украину, могут быть иностранные микросхемы - Ермак 2023-08-15 22:15