ВОЙНА В Украине ДБР розслідує вже понад сотню проваджень щодо правопорушень посадовців ТЦК

2023-08-16 13:34

З початку повномасштабного вторгнення рашистів ДБР розслідує вже 112 проваджень щодо військкомів. 15 обвинувальних актів наразі вже було направлено до суду.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ДБР.

“Мотивами “популярних” правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни. ДБР посилює протидію злочинам у військкоматах (ТЦК) та попереджає, що будь-які схеми будуть викриті, а винні – притягнуті до відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що лише за останні кілька тижнів викрили близько 10 військкомів. У відомстві додали, що наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Порушення оцінюватимуть відповідно до Кримінального кодексу.