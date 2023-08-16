Политика У Зеленского отреагировали на идею про размен территории Украины на вступление в НАТО

2023-08-16 20:48

 

В ОП отреагировали на заявление руководителя аппарата генсека НАТО о вступлении Украины в Альянс в обмен на отказ от части территорий.

Напомним, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО допустил, что Украина может стать членом Североатлантического альянса в случае территориальных уступок Российской Федерации.

"Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения.

Ибо почему Россия, не проиграв, должна добровольно отказаться от провокаций, гибридных действий, традиционного поведения?", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как отметил Подоляк, очевидно, что если Путин не потерпит сокрушительное поражение, политический режим в России не изменится, а военные преступники не понесут наказание, война обязательно вернется с возросшими аппетитами России.

"Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, скажем прямо, триумфа Путина не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "распределения Европы", в том числе с зонтиком НАТО.

Зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия? Не надо поощрять убийц ужасными индульгенциями…", - добавил он.

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