ВОЙНА В Украине У Владимира Зеленского назвали три фактора, которые мешают финализации войны

2023-08-17 08:26

Ускорению справедливой финализации войны Украины против рф мешают три основных проблемы. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, на рф научились обходить санкции и продолжает производство ракет. В качестве решения этой проблемы Подоляк предлагает официальное изменение статуса россии на террористическое государство или жесткие вторичные санкции против частных посредников.

Второй важной проблемой является снабжение оружия в Украину. Советник главы ОП предлагает провести математический анализ объемов оборонных систем россии, складских и логистических возможностей. А также передать Украине оптимальные объемы дальнобойных ракет, снарядов, систем разминирования, фронтовых систем ПРО в соответствии с потребностями.

Также необходима изоляция высшего руководства россии, что резко снизит возможности для дипломатического маневра и станет сигналом для нейтральных стран.

В качестве решения Подоляк предлагает отказ от каких-либо прямых коммуникаций, ордера разных юрисдикций на аресты за соучастие в совершении преступлений.

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США могут выделить на поддержку Украины еще $24,1 миллиарда: подробности 2023-08-16 22:15
Верещук предупредила украинцев, что стоит готовиться к затяжной войне 2023-08-16 21:37
Подключат ТЦК: в Украине усилят контроль выезда за границу 2023-08-16 20:04