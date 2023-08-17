ВОЙНА В Украине Румыния заявила о готовности помочь в обучении украинских пилотов на истребителях F-16

2023-08-17 13:35

Румыния продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за мир и свободу, в частности, примет участие в обучении украинских пилотов на самолетах F-16. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис во время торжеств по случаю Дня румынских ВМС.

"По-прежнему мы будем оказывать Киеву многомерную политическую и практическую поддержку как на

двусторонней основе, так и путем участия в проектах НАТО... Мы примем участие в подготовке украинских военных в рамках миссии военной помощи Европейского Союза и разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16", - отметил глава государства.

Йоханнис добавил, что Румыния продолжит координацию в рамках ЕС для эффективного преодоления последствий вооруженной агрессии рашистов.

"Мы и дальше будем поддерживать европейский курс Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", - подчеркнул он.

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