Жизнь Полный список праздничных мероприятий в Киеве ко Дню Независимости Украины

2023-08-18 20:34

Ко Дню Государственного флага и Дню Независимости Украины по соображениям безопасности в Киеве не будут проводить больших массовых мероприятий. В то же время состоится несколько десятков государственных и локальных торжеств. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

"В целях безопасности, большие массовые мероприятия не будут проводиться. Но вариантов, как провести в эти праздничные дни досуг хватает. Практически каждое культурное, художественное, культурно-образовательное заведение столицы готовит посетителям свою отдельную праздничную программу: будет множество выставок, концертов, спортивных мероприятий, ярмарка, всевозможные праздничные мероприятия", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

В то же время в ведомстве отметили, что комендантский час с 22 по 24 августа не будет отменяться. Также людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В КМВА представили сокращенный перечень праздничных мероприятий. Так, 22-24 августа киевлян ждут:

  • торжественное поднятие Государственного флага
  • вручение паспортов гражданина молодым людям и девушкам
  • выставка образцов вооружений и военной техники агрессора и десятки других выставок (в музеях и под открытым небом)
  • молитвы за Украину и народ религиозными организациями
  • разнообразные концертные программы, фестивали, гала-концерты
  • выступления детских художественных творческих коллективов
  • тематические культурно-художественные, информационно-просветительские, воспитательные, праздничные мероприятия разного направления, мастер-классы
  • поэтические вечера
  • старт проката фильма Довбуш в кинотеатрах
  • благотворительный показ фильма День независимости
  • украино-итальянский проект Рушники единства
  • информационная уличная акция Украина в сердце каждого
  • культурно-религиозная инициатива Поле славы в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США
  • ралли на исторических авто
  • благотворительный футбольный матч с участием рок-групп Kozak System и Жадан и Собаки
  • фиксация национального рекорда – крупнейшей маскировочной сетки
  • праздничные фотозоны
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