Жизнь Полный список праздничных мероприятий в Киеве ко Дню Независимости Украины

2023-08-18 20:34

Ко Дню Государственного флага и Дню Независимости Украины по соображениям безопасности в Киеве не будут проводить больших массовых мероприятий. В то же время состоится несколько десятков государственных и локальных торжеств. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.



"В целях безопасности, большие массовые мероприятия не будут проводиться. Но вариантов, как провести в эти праздничные дни досуг хватает. Практически каждое культурное, художественное, культурно-образовательное заведение столицы готовит посетителям свою отдельную праздничную программу: будет множество выставок, концертов, спортивных мероприятий, ярмарка, всевозможные праздничные мероприятия", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.



В то же время в ведомстве отметили, что комендантский час с 22 по 24 августа не будет отменяться. Также людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.



В КМВА представили сокращенный перечень праздничных мероприятий. Так, 22-24 августа киевлян ждут:



