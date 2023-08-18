Полный список праздничных мероприятий в Киеве ко Дню Независимости Украины
2023-08-18 20:34
Ко Дню Государственного флага и Дню Независимости Украины по соображениям безопасности в Киеве не будут проводить больших массовых мероприятий. В то же время состоится несколько десятков государственных и локальных торжеств. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.
"В целях безопасности, большие массовые мероприятия не будут проводиться. Но вариантов, как провести в эти праздничные дни досуг хватает. Практически каждое культурное, художественное, культурно-образовательное заведение столицы готовит посетителям свою отдельную праздничную программу: будет множество выставок, концертов, спортивных мероприятий, ярмарка, всевозможные праздничные мероприятия", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.
В то же время в ведомстве отметили, что комендантский час с 22 по 24 августа не будет отменяться. Также людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В КМВА представили сокращенный перечень праздничных мероприятий. Так, 22-24 августа киевлян ждут:
- торжественное поднятие Государственного флага
- вручение паспортов гражданина молодым людям и девушкам
- выставка образцов вооружений и военной техники агрессора и десятки других выставок (в музеях и под открытым небом)
- молитвы за Украину и народ религиозными организациями
- разнообразные концертные программы, фестивали, гала-концерты
- выступления детских художественных творческих коллективов
- тематические культурно-художественные, информационно-просветительские, воспитательные, праздничные мероприятия разного направления, мастер-классы
- поэтические вечера
- старт проката фильма Довбуш в кинотеатрах
- благотворительный показ фильма День независимости
- украино-итальянский проект Рушники единства
- информационная уличная акция Украина в сердце каждого
- культурно-религиозная инициатива Поле славы в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США
- ралли на исторических авто
- благотворительный футбольный матч с участием рок-групп Kozak System и Жадан и Собаки
- фиксация национального рекорда – крупнейшей маскировочной сетки
- праздничные фотозоны