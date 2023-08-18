ВОЙНА В Украине В Украине уже в восьмой раз продлили военное положение и общую мобилизацию

2023-08-18 09:35

В Украине в очередной раз продлили военное положение и общую мобилизацию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы.

В частности, подписан закон №9533 о продлении военного положения, а также закон №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации. Соответствующие законопроекты Верховная Рада приняла 27 июля.



Таким образом, военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Теперь они будут действовать, по крайней мере, до 15 ноября текущего года.

Это уже восьмое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.