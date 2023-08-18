Экономика В Украине зафиксирован новый летний рекорд потребления электроэнергии

2023-08-18 11:34

"В энергосистеме в 21:00 был зафиксирован новый летний рекорд потребления. Он на 0,4% превысил предыдущий максимум, который был 19 июля", – говорится в сообщении Укрэнерго.

Отмечается, что вчера из-за уменьшения мирового дня и облачной погоды в некоторых регионах солнечные электростанции производили меньше электроэнергии в вечерние часы, когда потребление было самым высоким. Объем импорта был недостаточным для компенсации разницы между потреблением и производством. Поэтому пришлось брать аварийную помощь в Румынии с 19:00 до 22:00 мощностью 400 МВт в час для обеспечения потребления – в общей сложности до 1200 МВт·час.

Сегодня производится импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 645 МВт. Экспорт не ведется.

Ранее также были зафиксированы технические неполадки в работе двух межгосударственных линий электропередачи в Закарпатской области. Обесточивания потребителей не было. Причины – низовой пожар рядом с линией и срабатывание автоматики на подстанции соседнего государства.

Также на днях на два часа была обесточена значительная часть потребителей Николаева. Причина – аварийная ситуация из-за приближения автокрана к воздушной линии 150 кВ.

Из-за ночной ракетной атаки были нанесены повреждения энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области. Были обесточены 10 тысяч потребителей. В настоящее время энергопитание возобновлено.

Из-за обстрелов были зафиксированы новые повреждения в электросетях в Харьковской и Херсонской областей, а также на Донбассе. Восстановление питания происходит с разрешения военных и в ситуации безопасности.