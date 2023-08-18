ВОЙНА В Украине КАК В УКРАИНЕ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫЕЗДОМ МУЖЧИН В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

2023-08-18 21:36

ГПСУ и Минобороны налаживают сотрудничество по информационному обмену в отношении военнообязанных лиц для предотвращения попыток использования поддельных документов и коррупционных рисков при выезде граждан за пределы Украины в условиях военного положения.

Пограничники, проверяя в пунктах пропуска документы для выезда, будут точно знать, выдавался ли он этому конкретному лицу в конкретном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

«Между ГПСУ и Минобороны уже некоторое время идет работа по информационному обмену между базой данных ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы, используя поддельные документы

Сейчас для проверки документов происходит взаимодействие с конкретными ТЦК, выдавающими соответствующие документы (в телефонном режиме), в дальнейшем это можно будет делать практически в режиме онлайн через информационный обмен